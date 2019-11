Luana Piovani diz que filhos passarão primeiro Natal longe de Pedro Scooby

Luana Piovani, 43, disse que, pela primeira vez, os seus três filhos vão passar o Natal longe do pai, o surfista Pedro Scooby, 31. A atriz e apresentadora abordou o assunto em uma publicação no seu Instagram, em que citou uma frase da psicanalista Regina Navarro Lins e falou sobre "reeditar a tristeza".

No mesmo post, ela também falou sobre a viagem que fez para Israel com o namorado Ofek Malka, 23, e disse que, apesar de ter de se despedir do amado, está feliz por poder passar as festas de fim de ano com ele. Afirmou ainda que será bom passar um Natal sem a sensação de estar sozinha -sentimento que ela diz ter experimentado quando estava casada com Scooby.



"Primeiro Natal dos pintinhos [como ela se refere aos filhos] sem o pai deles, porém, já que é para reeditar a tristeza, bora logo mudar o script: despedir do namorado emocionada, mas feliz, afinal a escolha é estar junto logo logo de novo e ter um Natal sem a frustrante sensação de estar sozinha, casada", escreveu.



Na publicação, Piovani postou fotos do ator Brad Pitt e dela mesma chorando e disse que vê beleza na tristeza. "Quando vi essa primeira foto [a do ator Brad Pitt chorando] fiquei tão tocada e me surpreendeu entender o porquê. Simples: a gente nunca imagina alguém tão lindo, com uma vida tão cheia de possibilidades, triste, chorando. E por que, né? Bom, eu nessa viagem chorei como nunca! A emoção da proximidade com Deus, a felicidade em ampliar ainda mais a minha fé, mas também tantas outras coisas, tantas!", disse.



Ao falar sobre os filhos que não vão passar o Natal com o pai, ela relembrou de sua própria infância e da relação com o seu pai. "Sempre sofri muito a cada despedida vivida porque sei que volta em mim a criança que sempre tinha que dizer tchau para o pai. Ele ia embora com os outros filhos mas eu ficava. Agora sou eu a separada, não mais a filha, e sim a que escolheu romper com a família 'margarina'".



A atriz e Scooby anunciaram o fim do relacionamento em março após oito anos juntos. Depois da separação, os dois já se envolveram em algumas polêmicas. O surfista teve um breve relacionamento com Anitta. Na época, Piovani chegou a trocar farpas com o ex nas redes sociais, o acusando de não ser presente na relação com os filhos. Recentemente, Scooby assumiu o namoro com a modelo Cíntia Dicker.