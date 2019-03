Luana Piovani afirma que 'casamento é pros fortes' e confirma separação

A atriz Luana Piovani, 42, se pronunciou em suas redes sociais neste domingo (10) sobre o término de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, 30, e afirmou que os dois estão em sintonias distintas "e pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'".

"Ele sempre estará comigo, terá seu lugar na nossa casa e será a outra parte da minha potência. Quero vê-lo brilhar, crescer e dividir comigo a difícil e mágica missão de educar nossos pintinhos. A vitória dele sempre será a minha", afirmou a atriz em sua conta no Instagram.

Scooby, mesmo sem confirmar a separação, se manifestou nas redes sociais neste sábado (9), fazendo uma homenagem à atriz e afirmando que "depois de oito anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas três preciosidades em primeiro lugar".

Os dois já haviam passado o Carnaval separados. Em Portugal, onde o casal mora atualmente, Piovani publicou fotos fantasiada usando as hashtags "Delícia andar na rua", "liberdade" e "livre". Já Scooby aproveitou o Carnaval no Rio. "Aconteceu de eu estar trabalhando no Brasil e poder vir ao Rio", disse.

Em seu post nas redes sociais, Piovani tranquilizou os fãs: "Não me sinto fracassada, sinto-me lúcida e inteligente". "Somos amigos, parceiros e sempre estaremos juntos seja em Portugal, na Califa ou no Brasil.

Estamos bem! Tristes mas juntos nessa passagem. Tudo passa!", conclui.

Piovani e Scooby estavam casados desde 2013 e chegaram a se separar em 2016, mas acabaram reatando alguns meses depois. Os dois têm três filhos: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3.