Luan Santana tira blusa em gravação DVD e chama atenção de público

Salvador virou palco sertanejo no domingo (20). Ocantor Luan Santana gravou o DVD "Viva" com a presença de amigos, influenciadores digitais e famosos. O Parque de Exposições, local do evento, recebeu de 30 mil pessoas de todo o Brasil. Durante as gravações, Luan chamou atenção do público ao tirar a blusa e mostrar a boa forma do corpo.

Ao todo, trinta toneladas de equipamentos, especialmente de som, luzes e telas, ocuparam seis carretas da produção. Esse foi o sexto dvd da carreira do artista. A produção contou com estética 'CyberPunk', com inspiriações nos anos 70.

Luan Santana também foi surpreendido com um presente de uma fã. Uma das pessoas na plateia jogou um sutiã para o artista.

Assista: