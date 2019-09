Luan Santana diz que já cogitou casar com Jade em castelo e chamar padre Fábio de Melo

O cantor Luan Santana, 28, pediu sua noiva Jade Magalhães, 26, em casamento durante um voo de balão neste mês em Portugal. Agora, o casal começa a planejar a cerimônia e já cogitaram se casar em um castelo e até pensaram em chamar o padre Fábio de Melo, 48, para fazer a cerimônia.

"A gente já conversou muito sobre lugares, mas não chegamos a uma conclusão. Já pensamos no clássico príncipe e princesa em um castelo, 'viajamos'. Fomos da praia para a fazenda, mas ainda não decidimos", contou o cantor ao G Show.

Mesmo não sabendo onde eles irão trocar as alianças, eles já pensam em quem celebrará a cerimônia e o nome do padre e cantor Fábio de Melo surgiu na lista. "Seria incrível. Vamos ver se ele topa".

De férias em Portugal depois de shows de sua turnê "Viva", Luan conta que aproveitou para curtir uns dias de folga no país. "Aproveitei os dois shows que fiz para passar cinco dias de folga e conhecer melhor Portugal. Eu só trabalhava e voltava, nunca fui como dessa vez".

O momento exato em que Luan pediu Jade em casamento foi divulgado nas redes sociais do cantor, que aproveitou para fazer uma declaração de amor para a amada.

"Há 11 anos atrás, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando, mas foi ela quem me cantou a canção mais linda.

Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados", escreveu ele.

Famosos deram os parabéns ao casal. Dentre eles Larissa Manoela, Simone, da dupla com Simaria, Solange Almeida e o DJ Alok, que acaba de anunciar o nome de seu filho.

Em entrevista à revista Veja, no começo do mês, Luan Santana já demonstrava interesse em subir ao altar com Jade. "Vou me casar, enfim. Faz 12 anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, 12 anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento", disse.