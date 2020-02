Luan Santana compra apartamento de R$ 7 milhões no edifício mais alto do Brasil

O sertanejo Luan Santana comprou um luxuoso apartamento com sete suítes no prédio mais alto da Brasil, em Balneário Camboriú (SC). Segundo a tabela de valores de venda da corretora, o cantor está desembolsando R$ 7,1 milhões pelo imóvel de 387 metros quadrados no Yachthouse Residence Club. A compra foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao portal Casa Vogue.



O empreendimento deve ficar pronto em dezembro deste ano, com duas torres de 81 andares. O sertanejo poderá desfrutar os 387 metros quadrados do apartamento distribuídos em sete suítes, entrada privativa, espaço gourmet, living para três ambientes, hidromassagem na suíte Master e três vagas na garagem.

Ano passado, Luan já havia comprado um apartamento em São Paulo junto com a noiva, Jade Magalhães, para morarem juntos.



Veja o projeto do prédio:



Yachthouse Residence Club Imagem: Divulgação

Modelo de apartamento Imagem: DIvulgação

Espaço de lazer Foto: Divulgação