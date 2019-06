Luan Santana alertou Paula Fernandes sobre 'juntos e shallow now', diz site

O cantor Luan Santana alertou Paula Fernandes pelo menos quatro vezes sobre a mistura de idiomas na música "Juntos", gravada por ambos como a versão em português para "Shallow", canção de Lady Gaga e Bradley Cooper, vencedora do Oscar de melhor canção original em 2019. A informação é do Portal Hugo Gloss, que também conta sobre a recusa de Paula Fernandes em mudar a letra da versão.

A canção em português se tornou meme nas redes sociais, com diversos comentários sobre os versos que misturam os idiomas, "juntos e shallow now". Segundo o portal, Luan Santana achou o resultado estranho e disse não gostar dessa parte da letra. Paula Fernandes, contudo, argumentou que teria "licença poética" e a própria Lady Gaga já havia aprovado a versão, o impossibilitaria uma nova mudança na releitura.

Segundo a assessoria do cantor, contudo, ele conversou com Paula Fernandes sobre a letra somente uma vez. "Eles se falaram uma única vez sobre isso. Não havia a possibilidade de alteração. Qualquer artista que aprove uma versão com seu autor original precisa cumprir o aprovado, ainda mais vindo de uma artista ganhadora do Oscar como a Lady Gaga", informou.

Ausência em show

A polêmica ganhou fôlego nesta segunda-feira (10), quando Paula Fernandes gravou stories no Instagram lamentando a ausência de Luan Santana na gravação do DVD da cantora, marcado para esta quarta-feira (12).

"Eu estou com o coração partido sim, eu estava na expectativa, muito feliz com a participação dele. Agora, depois do susto, está passando um filme na minha cabeça. Veio a autorização da Lady Gaga, um trâmite todo, a correria que foi pra gravar, o Luan topou. E eu na expectativa de poder registrar o nosso encontro, né? Nada como estar ali com um artista que você escolheu. Quem não gostaria de estar ao lado do Luan Santana? Seria a realização de um sonho para mim", disse a sertaneja.

Ainda de acordo com a equipe de Luan, a Universal, gravadora de Paula, já sabia que o cantor não participaria do DVD três semanas antes da gravação. A Som Livre, responsável pelo cantor, afirmou que não seria interessante para Luan Santana a presença de Luan Santana, que atualmente se concentra na gravação do próprio DVD. Além disso, ele já teria programado uma folga para o dia marcado por Paula Fernandes.

Já a assessoria de Paula Fernandes alega que a presença de Luan Santana havia sido acertada no dia 9 de maio. A equipe da cantora também afirmou que Luan iria ligar diretamente para Paula para falar da impossibilidade. "Essa ligação era aguardada por Paula para – de artista para artista – tentar demovê-lo da ideia", disse a produção.