Louro José casa e Ana Maria não comparece à cerimônia

O intérprete do Louro José, Tom Veiga, casou no último sábado (25), no Rio de Janeiro, com Cybelle Hermínio. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a ausência de Ana Maria Braga na cerimônia.

A apresentadora não pôde comparecer ao evento por conta do casamento da filha Mariana Maffei com Bradrik Gonzalez. A união dos dois aconteceu na sexta (24) em São Paulo.

Ana Maria compartilhou momentos da celebração em seu perfil no Instagram com a filha e o ex-marido, o economista Eduardo Carvalho. "A paz e alegria de poder reconhecer quando o amor acontece na vida das pessoas, e acho que é isso que estamos celebrando aqui. A gente está celebrando uma união de amor, de um reconhecimento de alma", discursou.