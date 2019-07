Lorena Improta curte bloco de Saulo Fernandes na primeira noite de Fortal

A baiana Lore Improta foi uma das personalidades que passaram por Fortaleza na quinta-feira (25) para curtir o primeiro dia de Fortal. Em cima do trio elétrico, a bailarina e influencer curtiu o bloco Oba, comandado pelo cantor Saulo Fernandes, o primeiro a passar pelo corredor da folia na abertura do evento.

Com um look despojado, short e um cropped com bastante brilho, desenvolvido por Mozart Cristian, Lore Improta também aproveitou os desfiles dos blocos seguintes, do Harmonia do Samba e de Bell Marques, no camarote. Por lá, registrou momentos ao lado de amigos próximos aqui em Fortaleza. No Instagram, ela compartilhou a produção para a noite.

Em vídeo no stories, Lore lamentou não poder ficar para os próximos três dias de evento por conta da agenda de trabalho. Mesmo assim, contou ter aproveitado a festa da primeira noite.