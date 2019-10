Lollapalooza anuncia Guns, Strokes, Lana Del Rey e Gwen Stefani em 2020

Guns N' Roses, Strokes, Travis Scott, Lana Del Rey e Gwen Stefani estarão no Lollapalooza 2020. A organização do festival divulgou, nesta quinta-feira (10), as atrações da nona edição em São Paulo, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de abril, novamente no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

A programação ainda terá nomes como Martin Garrix, Rita Ora, Cage the Elephant, Charli XCX e Jaden Smith. Entre os artistas nacionais os rappers Emicida, Djonga e a cantora Pabllo Vittar estão entre os destaques (abaixo veja a lista completa).

Rashid e Silva, que estavam no lineup de 2019 e tiveram os shows adiados pela forte chuva, voltam ao cartaz deste ano.

Os ingressos ficam disponíveis no site lollapalooza.com.br. O passe para os três dias custa R$ 1.900 (terceiro lote), enquanto a entrada para um dia sai por R$ 800 -e ficará disponível em breve.

Além de opção para meia-entrada, há a entrada social, fruto de uma parceria entre o Lolla e o Criança Esperança. Segundo a organização, ao doar o valor de R$ 40 para a campanha, o fã terá desconto de 45% no valor do Lolla Pass. Doando R$ 30, terá 45% de desconto no Lolla Day.

Para clientes cartões Bradesco, BradesCard e next o desconto é cumulativo aos 15% na compra do ingresso inteiro até 31 de dezembro. Depois a redução passa a ser de 10%.

Em 2019, o Lolla contou com Kings of Leon, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz e Post Malone.

O festival criado por Perry Farrell (do Jane's Addiction), em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA).

Em 2016, no aniversário de 25 anos nos Estados Unidos, ganhou quatro dias de evento -em vez de três como em anos anteriores.

O Lollapalooza chegou ao Brasil em 2012 com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners no Jockey Club, na capital paulista.

ATRAÇÕES DO LOLLAPALOOZA 2020

Guns N' Roses

Travis Scott

The Strokes

Lana Del Rey

Martin Garrix

Gwen Stefani

Armin Van Buuren

Vampire Weekend

Cage the Elephant

James Blake

The Lumineers

Brockhampton

Alan Walker

Illenium

Rezz LP

Rita Ora

Kacey Musgraves

Rex Orange County

Madeon

Chris Lake

A Day to Remember

Charli XCX

City and Colour

Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra

R3hab

King Princess

Hayley Kiyoko

Jaden Smith

Lauv

Pabllo Vittar

Emicida

Djonga

Kali Uchis

Silva

Cat Dealers

Chemical Surf

Rashid

Denzel Curry

Ajr

Victor Lou

Goldfish

Fresno

Evokings

Fancy Inc

Jão

San Holo

The Hu

Ashibah

Mika

Fractall X Rocksted

Idles

Yungblud

Terno Rei

Clarice Falcão

Menores Atos

Wallows

Two Feet

Masego

Mc Tha

Boombox Cartel

Jetlag

Beowülf

Barja

Fatnotronic

Malifoo

Edgar

509 - E

WC No Beat & Ludmilla & Kevin O Chris & Haikaiss & Filipe Ret & Pk & Felp 22