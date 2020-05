Livros de J.D.Salinger são lançados em e-book pela primeira vez no Brasil

As histórias criadas por um dos mais importantes escritores americanos agora podem ser lidas na palma da mão. Livros de J.D.Salinger são lançados pela primeira vez em e-book no Brasil.

As novas edições de "O apanhador no campo de centeio" (1951), "Nove histórias" (1953) e "Franny & Zooey" (1961), publicadas pela editora Todavia no ano passado e traduzidas por Caetano W. Galindo, já estão disponíveis em formato digital nas principais plataformas (Amazon, Google Play, Apple e Kobo).

De J. D. Salinger, a Todavia publicará ainda, no ano que vem, "Erguei bem alto a viga, carpinteiros & Seymour: uma introdução" (1963), em livro físico e e-book.

Alcance

Reverenciado por milhares de leitores, Salinger cativou o público com histórias que capturam toda a irrefreável energia da juventude, os dilemas familiares, sociais e espirituais da vida moderna, bem como as angústias e alegrias do amor, da indiferença e da liberdade.

Um de seus maiores sucessos, "O Apanhador no campo de centeio", publicado em 1951, é um importante romance do século XX, tido como um dos mais revolucionários por ser a representação definitiva da juventude na literatura.

Nesta obra, J. D. Salinger esmiuça a vida americana no pós-guerra com humor e delicadeza

Com mais de 70 milhões de cópias vendidas desde o lançamento, o livro influenciou e marcou gerações com a visão crua da adolescência, prosa ágil e desbocada e humor feroz e anárquico.

Por sua vez, "Nove histórias" reúne narrativas sobre os Estados Unidos do pós-guerra, que aparecem com inédito frescor literário conforme acompanhamos os efeitos, às vezes sutis, do conflito na vida de indivíduos e famílias.

"Franny & Zooey" é um retrato da vida em família e do fim da infância, em que Salinger continua a explorar os meandros da família Glass.