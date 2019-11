Livro mapeia carreira do artista visual Herbert Rolim a partir da união entre objetos e poemas

Quando deixam de exercer a função utilitária e passam a ocupar o campo da arte, os objetos mudam de contexto. Tornam-se coisas carregadas de significado, em que são acrescidas várias camadas de discursos.

No posto de artista visual, Herbert Rolim fez do próprio percurso um caminho de diálogo com essa premissa, desenvolvendo um intrigante trabalho. Nele, encontram-se unidas a poética da palavra e a potência da peça material, distintos relicários de memórias.

"O Silêncio das Coisas" é o primeiro livro que apresenta recorte da trajetória artística de Herbert Rolim

Um bom recorte dessa produção encontra-se reunida no livro “O Silêncio das Coisas: Herbert Rolim”. A obra será lançada neste sábado (30), às 17h, no Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – equipamento que apoia a publicação, juntamente à Secretaria da Cultura do Ceará, Instituto Dragão do Mar e Governo do Estado – reunindo, pela primeira vez em brochura, mais de 100 criações do artista piauiense, compreendendo obras em imagens e poemas.

Na ocasião do lançamento, também haverá um diálogo com Rolim e pesquisadores convidados, imergindo em detalhes sobre o ofício desenvolvido pelo artista há quatro décadas.

Riqueza

Sob a organização da pesquisadora Ana Cecília Soares e o artista visual Júnior Pimenta, o material chega às mãos do público como a empreitada de estreia da Editora Reticências, ofertada pela Coleção Arte Ceará – cuja pretensão é contribuir com a história da arte no Estado a partir de uma série de publicações sobre Artes Visuais – e atesta o gênio criativo de Rolim ao esmiuçar sua poética do sublime.

“É a partir do silêncio da materialidade do objeto que podemos acessar uma expressão. Ou seja, é um silêncio que diz muita coisa, em que há uma fala poética”, explica Herbert.

A fala do artista, também professor no Instituto Federal do Ceará (IFCE), ressoa também na visão de Ana Cecília Soares. Segundo ela, “o ofício de Rolim nos descola do tempo corrido e nos transfere a uma esfera do encantamento, numa suspensão do real”.

Com tradução para o inglês feita por Fernanda Meireles e disponível em apenas 500 exemplares, “O Silêncio das Coisas” apreende esses conceitos e os ressignifica tanto nas obras quanto em textos de importantes pesquisadores das Artes Visuais e Literatura, caso de Dodora Guimarães, Jacqueline Medeiros, Manoel Ricardo de Lima e Roberto Galvão, entre outros. Imperdível.

Serviço

Lançamento do livro “O Silêncio das Coisas: Herbert Lins”

Neste sábado (30), às 17h, no Auditório do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Entrada franca. Contato: (85) 3488-8600

O Silêncio das Coisas: Herbert Rolim

Organização: Ana Cecília Soares e Júnior Pimenta

Editora Reticências

2019, 168 páginas

R$ 40