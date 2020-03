Livro infantil sobre empatia e respeito é lançado neste sábado (7)

De autoria da promotora de justiça cearense Keiviany Sena, o livro 'O Fantástico quarto de Juca' conta as descobertas e vivências de Juca. Ao lado da coruja Atena e do urso de pelúcia Mané, buscam encontrar soluções para esses dilemas do dia a dia.

A obra, que trata de temas como o respeito e a empatia, vai ser lançado neste sábado (7), no Shopping RioMar Fortaleza. A programação traz ainda contação de histórias com Gorette Costa e um lanche especial.

O despertar para a escrita sobre esses assuntos veio com o nascimento das duas filhas, Mariana e Beatriz. "Foi também uma forma de conversar sobre temáticas que julgo relevantes para o amadurecimento delas, além de uma maneira despretensiosa, a princípio, de exercitar a literatura com questões sobre as quais eu refletia", explica ela que, atualmente, mora em Natal (RN).

O livro conta com ilustrações do artista paulista Marcelo Cardinal e toda a venda será revertida para a Casa do Menino Jesus.

Serviço

Lançamento do livro “O Fantástico quarto de Juca”

Local: Livraria Leitura (Mezanino) – Shopping RioMar Fortaleza

(R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE)