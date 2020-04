Livro infantil de autora cearense conta visão de criança sobre coronavírus; leia obra

A criança que habita na escritora sobralense Simone Pessoa, de 57 anos, saltou por estes dias, em meio a pandemia de coronavírus, para estimulá-la a escrever para o público infantil sobre o tema que domina todas as conversas e noticiários. “Se a quarentena é por demais extenuante do ponto de vista psicológico e causa estranhamento a nós adultos, fiquei imaginando o que os pequenos devem pensar e sentir neste momento vivido por toda a humanidade”, partilha.

O que elas estão sabendo sobre a pandemia? Será que estão preocupadas, intrigadas? Estão sentindo falta da escola? Existirão crianças que estão curtindo este momento único por contar com a presença dos pais de uma forma mais intensa? Estes questionamentos da autora resultaram na obra "Uma menina em tempos de coronavírus".

Ilustração: Simone Pessoa

Disponível digitalmente e de forma gratuita para os leitores do Diário do Nordeste, e figurando entre os mais vendidos da sessão “Atividades e Brinquedos em Infantil e Juvenil” da Amazon, o livro conta com ilustrações feitas pela própria Simone nesse período de isolamento social.

“Vinha amadurecendo a história ao longo desses dias de confinamento e o texto em si saiu rápido, talvez em cerca de duas horas. Dessa feita, visando agilidade e a despretensão, recorri à minha menina interior e ousei ilustrar o texto. As ilustrações demoraram uns três dias. Descobri que ilustrar é prazeroso, mas exige uma habilidade fora do comum e um esforço hercúleo”, descreve.

Ilustração: Simone Pessoa

O trabalho foi feito com as canetinhas e lápis de cor que pegou emprestadas das crianças do condomínio onde mora, em Fortaleza. “Se eu já valorizava os ilustradores, agora o reverencio mais do que nunca. Inclusive disse isso ao meu amigo ilustrador Mings (José Domingues), que brilhantemente ilustrou outro livrinho meu intitulado ‘A Menina e o Cachorrinho’”, conta.

Reflexão e entretenimento são os objetivos da escritora

Entusiasta da Literatura Infantil, Simone admite que conquistar este público "é um desafio maravilhoso, até porque a simplicidade e o encantamento de uma criança são genuínos e por todos almejados”, observa a cearense. Contribuir para a reflexão e entreter crianças de todas as idades é seu foco com este projeto.

Ilustração: Simone Pessoa

“Acho fundamental que este momento das crianças seja vivido com bastante leitura. Por força das circunstâncias, elas estão sob a intensa convivência com os pais, portanto, uma oportunidade ímpar para incentivar o acesso aos livros e à leitura de um modo geral. Afinal, a literatura infantil propicia a ressignificação dos fatos, dos sentidos e a criação de memória para essas crianças que um dia se tornarão adultas”, ressalta.

Ainda sem previsão para uma versão impressa de “Uma menina em tempos de coronavírus”, Simone explica que uma editora chegou a se interessar pelo material, mas por enquanto está tudo “no campo das ideias”. Outro livro da escritora que deve ser publicado em breve é “Batizada pelo sol, festejada pelo vento: Contos de uma Praça Portugal”, com o qual ela recebeu o primeiro lugar na categoria obra inédita do 8º Prêmio de Literatura Unifor, no começo de abril.

Ilustração: Simone Pessoa

Todas essas iniciativas revolvem Simone para aquela garotinha de 8 anos, que pegou a máquina de escrever do pai e dedilhou um livrinho de contos com desenhos e colagens. “Apesar de escrever outros gêneros (poesia, ensaios, crônicas e contos), nunca deixo de lado literatura infantil. Ela funciona como base, porto seguro para mim”, conclui.

Serviço

Capa do novo livro infantil de Simone Pessoa, com ilustração da própria autora

Pdf gratuito do livro “Uma menina em tempos de coronavírus”

Obra disponível na Amazon

Confira outros livros infantis da autora:

O Pequeno Hércules e outras fábulas contemporâneas (Armazém da Cultura, 2012)

A Menina e o Cachorrinho (Selo PAIC - Programa de Aprendizagem na Idade Certa, 2013)

O Menino que entrou no Jogo (Editora Illus, 2017)

Duas Irmãs (Selo PAIC - Programa de Aprendizagem na Idade Certa, 2018)

Crianças Especiais, Adultos Geniais - Breves histórias sobre bullying (E-book na Amazon, 2018)

Poemas pra Cachorro (E-book na Amazon, 2020)

De A a Z Quando Crescer: brincando com as profissões (em breve, ainda em 2020, pelo Armazém da Cultura)