Livro "Encontros com a Misericórdia" será lançado nesta segunda-feira (12)

O livro "Encontros com a Misericórdia", escrito pelo Padre Eugênio Pacelli e por Marilia Fiúza, será lançado nesta segunda-feira (12) durante a "Noite da Misericórdia", a partir das 19h15, no Colégio Santo Inácio.

Com um total de 112 páginas, a publicação traz vários momentos do evangelho e se propõe a repassar as experiências vivenciadas nas "Noites da Misericórdia". As celebrações, comandadas pelo sacerdote jesuíta há pelo menos 10 anos, são realizadas às segundas. Na quadra da escola, cerca de quatro mil pessoas se reúnem no início das semanas.

De acordo com o Padre, a intenção é dedicar o livro aos frequentadores da celebração, que também é transmitida pelas redes sociais e pelo rádio.

Serviço

Lançamento do livro "Encontros com a Misericórdia"

Nesta segunda-feira (12), às 19h15, no Colégio Santo Inácio (Av. Desembargador Moreira, 2356, Dionísio Torres). Valor do livro: R$ 22.