Livro de poemas sobre amor, prazer e lutas é lançado no Dia da Mulher, reunindo várias autoras

Amor, maternidade, sexo, prazer, limitações, machismo, feminismo, lutas e vitórias: são muitas as temáticas costuradas no primeiro livro do Clube de Poesia Bleecker, do Bleecker Café Fortaleza. "Procura-se a mulher" será lançado neste domingo (8), às 17h, no próprio estabelecimento, exatamente no dia internacional dedicado a elas.

A ideia para trazer a publicação à tona nasceu com uma das participantes mais assíduas do grupo, cuja vontade era ecoar, em letras, as inquietações de todas. Em entrevista ao Verso, Josi Siqueira, outra das autoras da obra, detalha como foi esse processo.

"Sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas acontecerem. Então, se querem publicar, eu digo 'bora', porque é um projeto muito especial. Assim, escrevemos todos os poemas para esse livro. Todos inéditos. Nove mulheres exercitando sua criatividade, se despindo, se confrontando, para tornar um sonho real", considera.

A partir de diferentes modos de reverberar os versos, cada uma assumiu um estilo diferente, embora fazendo com que todos os temas dialogassem entre si.

No posto de mediadora no dia do lançamento, Josi explica que fará perguntas para cada uma sobre o processo criativo delas, além de a respeito do tema do livro e como elas se sentem sendo publicadas. "E é claro que teremos declamação de poesias", acrescenta.

Proposta de "Procura-se a mulher" é ser espaço de valorização do lugar delas nas artes e na sociedade

Alcance

Apesar de a publicação ser independente, a poeta menciona que todas contaram com muitos bons contatos para fazer a mesma chegar aos olhos e ouvidos do público. As escritoras Julie Oliveira e Vanessa Passos são citadas como algumas que chegaram junto no processo.

"O momento do mercado editorial me parece ser de iniciativas pequenas, independentes, mas numerosas, de resistência à censura e a falta de valorização da literatura e das artes em geral. Vejo muito isso em Fortaleza, uma potência real de mulheres que escrevem, se organizam, estão juntas no eventos e nos livros, marcando presença".

Não à toa, por levar em consideração que o título será lançado no Dia Internacional da Mulher, Josi ainda acrescenta que a data é um lembrete de que ainda há muito a se conquistar. "Na verdade, estamos longe de podermos dizer que temos os mesmos direitos que os homens", observa.

"Esse livro é uma afronta ao perfil do escritor brasileiro, que é homem, branco, hétero e do eixo Rio - São Paulo. Lançar um livro de nove poetas no Dia Internacional da Mulher é declamar que nós existimos, resistimos, escrevemos, lemos, e estamos de olhos bem abertos".

Serviço

Lançamento do livro "Procura-se a mulher"

Neste domingo (8), às 17h, na Bleecker Café (Rua Silva Paulet, 1281 - Aldeota). Entrada franca. Contato: (85) 99992-1313

Procura-se a mulher

Várias autoras

Independente

2020, 158 páginas

R$ 30