Livraria envia livro de Kafka para ministro da Educação com "25% de corte"

A livraria carioca Leonardo da Vinci usou a criatividade para protestar contra as decisões do ministro da Educação Abraham Weintraub. A loja mandou uma edição da obra "A metamorfose", de Franz Kafka, com "25% de corte". O protesto faz referência ao anúncio do ministro em retirar 30% das verbas das universidades federais.

"Conhecendo seu apreço pela educação, em especial pela leitura de Franz Kafka, tomamos a liberdade de enviar para vossa excelência um exemplar de uma nova edição do grande clássico do escritor tcheco de expressão alemã, A metamorfose", consta em trecho do texto enviado, encerrado com ironia. "Antecipadamente, pedimos desculpas pelo corte de 25% no livro, mas a situação das livrarias brasileiras está difícil. Temos certeza que isso não impedirá sua leitura atenta e apaixonada".

O episódio também faz menção à gafe de Weintraub, que chamou o escritor Kafka de "Kafta", uma prato árabe semelhante a um espetinho de carne.

A publicação no Facebook já tem mais de 12 mil curtidas e 6 mil compartilhamentos.