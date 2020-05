Lives no Dia das Mães têm Zeca Pagodinho, Anitta, Daniela Mercury e outros

Este é um novo momento para a indústria fonográfica. Há quase dois meses e atentos ao noticiário sobre a pandemia, os brasileiros passaram a ficar mais em casa. Ao mesmo tempo, diversos shows agendados tiveram de ser cancelados para não promover aglomerações.

Neste domingo (10), diversos artistas já anunciaram que farão "lives" no YouTube para entreter aqueles que estão em casa. Zezé Di Camargo & Luciano vão trazer, para o mundo virtual, a turnê Românticos Demais, às 19h. A apresentação, com direção de Fábio Lopes, trará grandes clássicos como É o Amor, Dois Corações e uma História e Coração está em Pedaços.

Às 17h, Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi farão a "live" Festival do Dia das Mães. Serão três pocket shows, mas cada uma estará na sua própria casa. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o projeto Mães da Favela, iniciativa da Central Única das Favelas (CUFA) e que apoia famílias em situação de vulnerabilidade.

Até Zeca Pagodinho, que no início se mostrou resistente à realização de "lives", decidiu fazer sua transmissão própria no Dia das Mães. Antes, o cantor disse que não poderia se apresentar por não ter ninguém para tocar com ele. "(Quero voltar) aos palcos para a gente cantar nosso samba com palma, drinks, brindes. Enquanto isso, estou aqui ouvindo Beth Carvalho Aniceto, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho…", comentou na época.

Roberto Carlos faz uma "live" especial na Globo em homenagem à data. O show online está marcado para começar a partir de 15h.

Ao lado dos filhos e da esposa, Michel Teló anunciou que fará sua live neste domingo. "Que música você quer que eu cante para a sua mãe?", pergunta o cantor em ação no perfil oficial dele no Instagram. A transmissão será a partir das 13h, no canal dele no YouTube.

Outros cantores como Jorge Vercillo, Vitor Kley e Anitta também farão "lives" no Dia das Mães. Além do YouTube, os artistas se apresentarão em redes sociais como Facebook e Instagram.

Confira:

Zeca Pagodinho

Às 13h, no YouTube

Após muitos pedidos dos fãs, o sambista Zeca Pagodinho realiza live no Dia das Mães. O repertório é composto por grandes sucessos da carreira do cantor. No show online de 1h15, Zeca vai ser acompanhado de cinco músicos com o distanciamento recomendado.

Michel Teló

Às 13h, no Youtube

A live de Michel Teló fará uma referência à série apresentada por ele no Fantástico: Bem Sertanejo. Como o show acontecerá no Dia das Mães, o cantor recebe músicas dedicatórias nas redes sociais.

Roberto Carlos

Às 15h, na TV Globo, Multishow, Globoplay, e no Youtube do Multishow e de Roberto Carlos

O projeto “Em Casa”, da TV Globo, chega na terceira edição com show de Roberto Carlos no próximo domingo (10), em comemoração ao Dia das Mães. A apresentação ao vivo começa às 15h e terá repertório composto por sucessos do Rei.

Dorgival Dantas

Domingo (10), às 16h, no Youtube

Esse ano o São João chegou mais cedo e sem aglomerações. A live de Dorgival Dantas faz um ensaio do evento e também uma homenagem às mães.

Vitor Kley

Às 16h, no Youtube

Vitor Kley fará uma live neste domingo (10) em benefício da Unicef. O cantor explicou que o intuito do show é levar suprimentos e amor para todas as crianças que estão precisando.

Anitta

Às 16h30, no YouTube

A cantora Anitta realiza live neste domingo (10) em comemoração ao Dia das Mães e arrecada doações para o Projeto Mães da Favela.

Festival Dia das Mães

Às 17h, no YouTube

Daniela Mercury, Preta Gil, Zizi e Luiza Possi se reúnem para o Festival de Dia das Mães com sucessos das cantoras que marcaram gerações. No show online, serão arrecadadas doações para o Projeto Mães de Favela.

Felipe Adjafre

Às 17h, no Youtube e Instagram

No domingo de Dia das Mães, o pianista Felipe Adjafre recebe a cantora Giovana Bezerra com um repertório eclético e especial para a data, passeando por sucessos de Roberto Carlos e Pixinguinha, além de Frank Sinatra.

Jorge Vercillo

Às 17h, no Youtube

O cantor Jorge Vercillo é mais uma atração que fará live especial em comemoração ao Dia das Mães. Para o show “Ela Une Todas As Coisas”, o artista preparou uma surpresa que só será revelada durante a transmissão.

Leonardo e Zé Felipe

Às 17h, no Youtube e Facebook

Leonardo e Zé Felipe apresentam a live “Pai & Filho” no domingo (10). O show será exibido a partir das 17h, no Youtube e no Facebook.

Ivete Sangalo

Às 18h, no YouTube

Ivete Sangalo realiza a #LiveLeveIntimista neste domingo (10) embalada com emoções em comemoração ao Dia das Mães.

João Neto e Frederico

Às 18h, no Youtube

O Dia das Mães tem ainda outra live de música sertaneja. João Neto e Frederico fazem a festa às 18h, no Youtube.

Zezé Di Camargo & Luciano

Às 19h, no YouTube

Zezé Di Camargo & Luciano levam ao mundo virtual a turnê Românticos Demais no domingo (10). No repertório, os principais sucessos da dupla sertaneja.

*Com informações do Estadão Conteúdo