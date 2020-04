Live de Roberto Carlos e debate sobre 'Blade Runner' são atrações deste domingo de quarentena

Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste domingo (19).



MÚSICA

Roberto Carlos é a grande atração deste domingo na internet. O show acontece no canal oficial do rei no YouTube e na Globoplay, a partir das 19h45. A Globo também transmite as primeiras músicas do repertório na TV aberta. A performance celebra o aniversário de 79 anos de Roberto Carlos e deve durar 45 minutos.

Outro grande nome da música brasileira que faz live é Zeca Baleiro, que estará ao vivo nas redes do Sesc-SP, a partir das 18h. Para assistir, basta acessar as páginas no Instagram, no YouTube ou no Facebook da instituição.

Neste domingo também acontece mais uma edição digital do Lollapalooza, evento que precisou ser adiado por causa da atual pandemia. O #LollaBRemCasa recebe, a partir das 16h, uma série de artistas de música eletrônica em sua página no YouTube. Se apresentam Evokings, Ashibah, Fancy Ink, Victor Lou, Chemical Surf, Dubdogz, Vinne e Fractall X Rockstead, nesta ordem.

TEATRO

Responsável por alguns dos musicais mais bem-sucedidos das últimas décadas, o compositor britânico Andrew Lloyd Webber publica, todas as semanas, a gravação de um dos seus espetáculos, no canal do projeto "The Shows Must Go On". Elas ficam disponíveis sempre a partir das 15h das sextas-feiras e podem ser vistas por um prazo de 48 horas --até as 15h deste domingo. A escolha da vez foi "O Fantasma da Ópera", talvez o trabalho mais famoso do compositor.

CINEMA

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo remodelou seu tradicional #CineCiência para os tempos de isolamento social. A partir das 17h deste domingo, o canal do MIS no YouTube transmite um debate sobre o filme "Blade Runner: O Caçador de Androides", dirigido por Ridley Scott em 1982. Participam a socióloga Laura Trachtenberg Hauser, o físico Luis Carlos Meneses e o coordenador do programa, José Luiz Goldfarb, responsável pela mediação.

Os cinéfilos também podem aproveitar o último dia da versão virtual do É Tudo Verdade, principal festival de documentários do país. Ainda podem ser vistas as séries "Women Make Film - Um Novo Road Movie Através do Cinema", de Mark Cousins, e "A Herança da Coruja", de Chris Marker, por meio da plataforma de streaming Spcine Play.



LITERATURA

A Poiesis - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura adaptou sua programação para a vida em quarentena e reúne, no site especial +Cultura, uma série de atividades sobre o mundo dos livros, como leituras comentadas e cursos.

DANÇA

A Ópera Nacional de Paris trasmite, em seu site, o balé "Cendrillon", baseado no conto de fadas sobre Cinderella. A apresentanção estreou virtualmente neste sábado (18) e fica disponível até 21 de maio.

ARTES PLÁSTICAS

Fechado devido à pandemia, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, na Espanha, criou conteúdos para serem aproveitados online. Vídeos e podcasts sobre as obras da instituição e uma página especial dedicada à "Guernica", de Pablo Picasso, são os destaques.