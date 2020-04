Live de Alcione e festival da KondZilla são destaques desta segunda de quarentena

Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta segunda (20).



Música

A véspera do feriado de Tiradentes é agitada quando o assunto é música. A partir das 20h, Alcione, a Marrom, faz live solidária nas suas redes sociais. O objetivo é arrecadar alimentos e itens de higiene para instituições e famílias do Rio de Janeiro e do Maranhão.

No mesmo horário, tem início o KondZilla Festival em Casa, com Lexa, Dani Russo e MC Dede -na sexta (24), a produtora de funk retoma a programação com MC Kekel, Jottape, Mila e MC MM.

Ainda fazem show às 20h os pagodeiros do Pixote, e às 21h, os sertanejos João Bosco e Vinícius, cada um deles em seu respectivo canal do YouTube. Antes, às 19h, é a vez de Chico César se apresentar dentro do projeto Em Casa com o Sesc, transmitido nas redes sociais da instituição.

Teatro

O site do jornal britânico The Guardian disponibiliza, em parceria com o teatro Hampstead, em Londres, um vídeo da peça "Tiger Country", de 2014, sobre a crise do sistema de saúde do país. Dirigida por Nina Raime, ela mostra Indira Varma -a Ellaria Sand de "Game of Thrones"- como uma funcionária pública num hospital londrino em dezembro, mês mais intenso para esse tipo de instituição.

A peça pode ser vista nos sites do The Guardian e do teatro Hampstead entre as 10h da manhã desta segunda (20) e as 22h da noite deste domingo (26).

Artes Plásticas

As curadoras do Masp Lilia Schwarcz e Isabella Rjeille conversam sobre o eixo curatorial do museu no ano passado, "Histórias das Mulheres, Histórias Feministas", ao vivo, às 18h, no Instagram.

Filosofia

Dobradinha de Lilia Schwarcz: a historiadora e antropóloga ainda participa, às 16h, de uma conversa sobre as crises e o fim do século 20 nas redes sociais da Casa do Saber.

Às 20h30, é a vez de Julia Lemgruber e Sidarta Ribeiro baterem um papo sobre a pandemia e a guerra às drogas.

A mediação dos debates será realizada pelo diretor-executivo do espaço -que também liberou seu aplicativo para acesso gratuito durante a quarentena-, Mario Vitor Santos.

Streaming

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo lança nesta segunda a plataforma de streaming #CulturaEmCasa, com conteúdos produzidos por instituições estaduais, como a Osesp e a São Paulo Companhia de Dança. Também estão programadas lives de música, cursos e bate-papos.