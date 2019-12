Lista: 7 dicas de como evitar gafes nas confraternizações de fim de ano

Com o início de dezembro, muitos funcionários de empresas, amigos e familiares se reúnem para organizar confraternizações de fim de ano. Seja para trocar presentes no amigo secreto ou apenas para se reunir, o momento gera dúvidas nos convidados acerca de como evitar gafes nesses ambientes. A cerimonialista Eurídice Cavalcante separou algumas dicas para evitar constrangimentos nessas eventos.

1. Atenção ao traje: O primeiro cuidado deve ser tomado na escolha da roupa, que tem de ser pensada de acordo com o tipo de confraternização. Se a festa for no ambiente de trabalho, Eurídice aconselha evitar o uso de vestimentas mais ousadas. Roupas mais confortáveis são indicadas pela cerimonialista para festas familiares. "É bom sempre ter cuidado com a questão da vestimenta porque o objetivo do Natal é confraternizar, que você sente com as pessoas e converse", afirmou.

2. Cumprimente quem o convidou: A cerimonialista aponta que se há para você convites para muitas confraternizações na mesma data e horário, é importante comunicar ao anfitrião da festa com antecedência, para que ele não fique esperando. Outra dica relevante da especialista para as festas entre amigos e familiares é cumprimentar primeiramente a pessoa que convidou para a ocasião.

3. Moderação na bebida: Por mais descontraída que a festa de confraternização da empresa esteja, a moderação na ingestão de bebida alcoólica deve ser mantida. "Não é proibido beber, mas também não é liberado como se você estivesse na casa de um parente. Você tem que ter bom senso porque, às vezes, acontecem algumas situações desagradáveis", orienta a especialista.

4. Acompanhantes só se for informado: Caso não seja informado que o convite da festa é individual, o convidado pode levar acompanhante desde que seja comunicado ao anfitrião. Na dúvida, é importante perguntar a quem está organizando o evento.

5. Sem cobranças sobre trabalho: Eurídice recomenda não tentar promoções de emprego nessas ocasiões, já que não é o momento mais indicado para isso. “É claro que seu gestor puxa uma conversa desse nível com você, você responde, mas não pode partir de você para o gestor", aconselha.

6. Avise sobre a sua presença ou ausência: Quando não puder comparecer à festa de confraternização, o convidado deve avisar ao anfitrião do evento com antecedência para que ele saiba a quantidade de pessoas que irão à festa. "As pessoas se programam, investem financeiramente, contando com a sua presença e às vezes você faz festa para 50 e vão 30 pessoas", comenta a cerimonialista.

7. Cuidado com as redes sociais: O cuidado com o que publicar nas redes sociais também deve ser levado em consideração nessas ocasiões para não gerar constrangimentos àquelas pessoas que estão sendo expostas nas publicações. Para os presentes no amigo secreto, a cerimonialista recomenda apostar na criatividade.