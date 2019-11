Linn da Quebrada faz show em Fortaleza nesta sexta-feira (15)

A artista Linn da Quebrada desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira (15), para a despedida da turnê do disco "Pajubá", lançado em 2017. O show acontecerá no JamRock, a partir das 21h e contará com a participação de integrantes do coletivo artístico As Travestidas.

As drags queens Deydianne Piaf e Mulher Barbada abrem a noite, seguidas da DJ Charlot Killz. Na sequência, Linn faz show com a participação da cantora cearense Verónica Valenttino, que divide a faixa "Oração" no álbum da paulistana. A festa continua após o show com os DJs da Tome Batom Vermelho.

Atualmente, Linn da Quebrada está no ar como a estudante Natasha na série Segunda Chamada da TV Globo.

Serviço

Show Linn da Quebrada

Dia: 15 de novembro

Horário: 21h

Local: JamRock

Ingressos: de R$35 a R$80

Vendas no site