Lima Duarte divulga vídeo em homenagem ao ator Flávio Migliaccio: "Eu te entendo"

Na noite de terça-feira (5), Lima Duarte compartilhou vídeo dedicado ao amigo Flávio Migliaccio, que faleceu na última segunda-feira (4). Nas imagens, o ator de 90 anos falou do trabalho ao lado do amigo de profissão, com o qual atuou no teatro, além de levantar discussão sobre o momento vivido pelo Brasil.

"Eu te entendo, Migliaccio, porque eu, como você, sou do Teatro de Arena, com Paulo José, Chico de Assis, com o (Gianfrancesco) Guarnieri. Foi lá que aprendemos com o (Augusto) Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão, a alma brasileira”, relatou.

Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto em Rio Bonito, no sítio onde mantinha uma das residências no Rio de Janeiro. Na década de 1950, ele trabalhou ao lado de Duarte no grupo Teatro de Arena, em São Paulo. O filho do artista, Marcelo Migliaccio, confirmou a morte como suicídio.

Em relação à época em que eram colegas de palco, Lima Duarte citou o enfrentamento à ditadura militar e ainda dos ecos feitos atualmente sobre a questão. “Agora, quando sentimos o hálito putrefato de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve, mas te entendo”, lamentou.

Finalizando o vídeo, fez referência a um dos personagens da peça “Os Fuzis da Senhora Carrar" (1937), de Bertolt Brecht. “Eu já li, muitas vezes, que as pessoas que não querem assumir nenhuma culpa acabam lavando as mãos em bacias de sangue. E esse sangue, depois bem que se vê nas mãos!”, pontuou.