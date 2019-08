Liam Hemsworth fala pela primeira vez sobre separação de Miley Cyrus

Liam Hemsworth, 29, falou pela primeira vez depois do anúncio, neste final de semana, da separação dele e da cantora Miley Cyrus, 26. De férias na Austrália, o ator foi sucinto quando abordado pela imprensa.

"Vocês não entendem como é", disse o ator ao Daily Mail da Austrália, enquanto passeava com seu irmão e sobrinhos pela região praiana de Byron Bay, onde Chris Hemsworth, 36, tem uma mansão milionária. Essa foi a primeira aparição pública do ator depois do anúncio de seu término com a dona de "Mother's Daughter".

A notícia sobre o término recente casal estourou na imprensa neste sábado (10), depois de uma fonte próxima a eles contar à revista People que eles estavam passando por problemas, revelando que o fim do relacionamento não foi algo surpreendente.

"O término não é nada chocante para as pessoas que realmente estão com eles todos os dias. Depois que eles voltaram, todo mundo achou que eles eram esse 'casal perfeito', mas eles tinham vários problemas ainda", disse. "Eles não estavam na mesma página sobre muitas coisas fundamentais que fazem uma relação funcionar. Não foi nada surpreendente".

A agenda dos dois também seria um dos motivos do término. Segundo uma fonte informou ao portal norte-americano E!, Miley está se preparando para sair em turnê, enquanto Liam prefere viver uma vida simples.

Poucas horas após a divulgação do término, Miley foi vista beijando Kaitlynn Carter, 30, que esteve no reality show da MTV The Hills: New Beginnings e recentemente se divorciou do apresentador Brody Jenner, 35.

As duas estão de férias na região do lago de Como, na Itália, e foram clicadas tomando sol deitadas uma ao lado da outra. Em algumas imagens, elas se beijam. Os registros foram divulgados com exclusividade pelo Entertainment Tonight, da rede americana CBS.