Liam Gallagher vai gravar acústico MTV com canções solo e sucessos do Oasis

Liam Gallagher, ex-Oasis, vai gravar um "MTV Unplugged", o Acústico MTV. O especial será gravado no dia 3 de agosto, no Hull City Hall, no interior na Inglaterra. O repertório terá músicas de seu disco solo "As You Were", clássicos do Oasis e canções de seu próximo disco "Why Me? Why Not?". No mês passado, ele lançou os singles "The River" e "Shockwave".

No Brasil, o formato voltou com Tiago Iorc, que gravou em maio deste ano. O programa ficou mais de sete anos fora da televisão, depois de receber nomes como Legião Urbana, Rita Lee, Gilberto Gil, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Ira, Titãs e Gal Costa.

No ano passado, Liam chegou a pedir ao irmão Noel que eles retomassem o Oasis, após dez anos da separação. "Terra para Noel... Eu te perdoo, agora vamos juntar o BIG O (Oasis) novamente", escreveu Liam em publicação no Twitter. Noel também segue em carreira solo e já tem três discos lançados, o "Noel Gallagher's High Flying Birds" (2011), "Chasing Yesterday" (2015) e "Who Buit the Moon" (2017).

Os dois irmãos tocaram no I-Days Festival, realizado em Milão, no passado. Quem esteve lá, ouviu duas versões do sucesso "Wonderwall", hit do álbum "(What's the Story) Morning Glory?" (1995).