Liam Gallagher diz que sentiu presença de John Lennon ao gravar em estúdio dos Beatles

O cantor Liam Gallagher contou pelas redes sociais que sentiu a presença do ex-Beatle John Lennon quando ele e o grupo Oasis gravaram um de seus discos. A banda usou a mesma locação que costumava ser utilizada pelo grupo: o estúdio Abbey Road.

Em resposta a um seguidor que perguntou se ele havia sentido a tal presença ele sinalizou que sim.

O Oasis usou o estúdio nos anos de 1997 e 2007 para fazer dois discos. Na primeira ocasião, porém, eles acabaram expulsos do local, segundo a Express UK. Na época acontecia a gravação do disco "Be Here Now". Dez anos depois o último álbum a ser gravado foi "Dig Out Your Soul".

Fanático pelos Beatles, Gallagher contou, também pelas redes sociais, que a música da banda inglesa que ele mais gosta é "It Won't Be Long". Um outro seguidor pediu para o músico escolher uma frase de Lennon que combinasse com a quarentena: "Realmente deixa muito para imaginação", escreveu ele.

John Lennon foi assassinado em dezembro de 1980.