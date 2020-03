Lexa será nova apresentadora do programa TVZ, da Multishow, que passará por reformulação

O ano de 2020 promete ser cheio para a cantora Lexa, 25. Após estrear como rainha de bateria no grupo especial do Carnaval do Rio e ter o nome confirmado na próxima edição do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, agora ela será apresentadora do programa TVZ, do Multishow.

Segundo a emissora, o programa, passará por uma reformulação e terá a cantora em seu comando a partir de 30 de março. Hoje, ele não possui apresentador fixo, apesar de ter participações esporádicas de artistas ao vivo. Já passaram por lá Claudia Leitte, Guilia Be, Léo Picon e até ex-BBBs e membros do Fit Dance.

A própria Lexa já participou algumas vezes da apresentação do programa, além de ter sido responsável pelo Verão Multishow, que entrou na programação de YouTube do canal no início do ano.

O Multishow afirmou que, além de Lexa na apresentação, outras novidades também deverão surgir no TVZ a partir de 30 de março. Segundo a emissora, a atração vai ganhar novo cenário, terá lançamentos exclusivos de música e números musicais ao vivo com artistas convidados.