Letícia Spiller faz homenagem a filha por aniversário de nove anos

Essa segunda-feira (20) foi de comemorações para Letícia Spiller. A filha caçula, Stella, completou nove anos. Nas redes sociais, a atriz fez homanagem a pequena. "Florzinha que desabrocha de beleza vai mudando de cor encantando as borboletas".

Stella é fruto do relacionamento de Letícia com o artista Lucas Loureiro. No post, a atriz ainda desejou: "filha amada, sejas sempre regada de amor, prosperidade, saúde e alegria".

Letícia ainda é mãe de Pedro Novaes, do casamento com Marcello Novaes. O jovem de 23 anos seguiu os passos dos pais e está no elenco de "Malhação - Toda Forma de Amar".