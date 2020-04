Letícia Colin publica foto de machucado no peito e fala sobre amamentação

A atriz Letícia Colin, 30, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para comentar as dificuldades da amamentação. "Perdi o dia vivendo! Vivi tanto que perdi inclusive um pedaço do mamilo", afirmou ela, que chegou a mostrar uma foto do machucado.

A atriz, casada com o ator Michel Melamed, 44, é mãe do pequeno Uri, de cinco meses, e, assim como já tinha feito ao comentar o período de quarentena, falou de forma poética sobre o Dia da Terra, comemorado na última quarta (22), e comparou a sua função atual de mãe.

"Perdi o repost das covas surreais, de chorar online essa merda toda em que estamos mergulhados. Não deu, é preciso arar meu filho", afirmou ela, ao comentar a amamentação. "Esfolou sangrante pertinho da boca do bebê".

Ela continuou: "Perdi o fôlego. Que dor do caralho! Que momento pra meu filho sorrir bem na minha cara! Ele faz de propósito, tenho certeza. 'Sabe de nada, inocente...' E foi ardendo, foi ardendo. Cara, foi virando arrepio".

Colin deu à luz seu primeiro filho em 14 de novembro de 2019, no Rio. Apesar de estar em casa devido à quarentena do novo coronavírus, ela pode ser vista na reprise da novela "Novo Mundo" (Globo), na qual deu vida à princesa Leopoldina.

A atriz também estará na série "Onde Está Meu Coração", ainda sem data para estreia no Globoplay. Nesse projeto, ela interpreta Amanda (Letícia Colin), uma médica-residente viciada em crack. Ela contracenara com Fábio Assunção (pai), Daniel de Oliveira (marido) e Mariana Lima (mãe).