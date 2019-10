Letícia Colin compartilha momentos da gravidez do filho Uri nas redes sociais

A atriz Letícia Colin compartilhou nesta segunda-feira (14) momentos da gravidez registrados pelas lentes dos fotógrafos Bob Wolfenson e Asafe Ghalib. A artista está esperando o primeiro filho, Uri, e contabiliza atualmente 28 semanas de gestação.

Ao lado do ator Michel Malamed, pai da criança, ela falou do sétimo mês de gestação e dos registros por meio de postagens no Instagram. "Aproveitando o calor, nossa foto de amor. Nosso registro casal, carnal, com ele : o fotógrafo natal @asafeghalib", escreveu em uma das publicações.

Nas redes sociais, Letícia já compartilhou vários momentos grávida ao lado de amigos e familiares.