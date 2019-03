Leonardo DiCaprio divulga primeiro pôster de filme com Brad Pitt

O ator Leonardo DiCaprio usou o seu Instagram para divulgar o primeiro pôster do longa "Once Upon a Time in Hollywood" ("Era uma Vez em Hollywood"), em que ele atua ao lado de Brad Pitt. O filme é a nova produção de Quentin Tarantino e deve estrear em julho, nos Estados Unidos.

Na Los Angeles de 1969, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex-astro de uma série de TV, e seu dublê Cliff Booth (Brad Pitt), lutam para chegar a Hollywood ao mesmo tempo em que a vizinha de Rick é Sharon Tate (Margot Robbie), famosa atriz, que foi morta por Charles Manson (1934-2017) na vida real. O papel do assassino é do ator Damon Herriman.

Foto: Reprodução / Instagram

Esse é o nono filme de Tarantino, que já trabalhou com DiCaprio em "Django Livre" (2012). O ator Tim Roth, quase sempre presente nos filmes do diretor faz parte de um elenco de ainda tem Dakota Fanning, Al Pacino e Kurt Russel. Luke Perry, que morreu no início do mês após um AVC deixou o filme pronto, e o longa será um de seus últimos registros. Foi anunciado que o primeiro trailer do filme seria divulgado ainda nesta segunda-feira (18), mas ainda não notícias do material.