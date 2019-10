Léo Santana faz procedimento de implante capilar: "Até a testa diminuiu"

Léo Santana mostrou o resultado do procedimento de implante capilar, que fez recentemente, no perfil do Instagram. "E aí, família, algo diferente em mim? O cabelinho. Aí a correção que eu falei a vocês."

O cantor explicou como foi realizado o processo e garante que os fios implantados são todos seus: “É tirado aqui da parte de trás e é aplicado aqui do lado. Está todo mal cortado, ainda é o corte que fiz depois da cirurgia. É isso, não implantei nenhum cabelo além do meu próprio cabelo”, contou.

O cantor disse que não sentiu nenhuma dor e comemorou o novo visual FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Satisfeito, Léo Santana disse que não sentiu nenhuma dor e comemorou o novo visual. "Estou feliz com o resultado. Até a testa diminuiu", acrescenta.