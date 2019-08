Léo Santana compartilha vídeos de show e declara amor ao Ceará: 'me sinto em casa aqui'

O cantor baiano Léo Santana compartilhou nas redes sociais a primeira apresentação da carreira na cidade de Ipu, no interior do Estado, e declarou seu amor ao Ceará. "Eu me sinto em casa, literalmente, aqui", disse em uma série de vídeos publicado nos stories do Instagram.

O show foi realizado na noite de domingo (25) e, também por meio dos stories, o cantor divulgou momentos no palco. No registro, a plateia canta sucessos como "Solinho da Rabeta" e "Apaixonadinho", música lançada em parceria com a cantora Marília Mendonça.

"Gratidão! O meu amor por vocês é mais que tudo que vocês possam imaginar", completou o artista. Veja um trecho da apresentação em um vídeo publicado pelo cantor: