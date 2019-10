Léo Magalhães diz que não comprará direitos de 'Caneta Azul' para gravá-la

O cantor Léo Magalhães, 39, que repercutiu na internet a música "Caneta Azul", do maranhense Manoel Gomes, afirmou que não gravará a canção, apesar do sucesso que ela tem feito entre os internautas. "Caneta azul se transformou em um grande sucesso. Eu, particularmente, adorei a música. Postei cantando, postei o Manoel cantando", afirmou o cantor no Instagram stories.

"Circularam algumas notícias de que eu e meu empresário estaríamos querendo comprar os direitos autorais da música para gravar, mas isso não é verdade, isso é mentira. A gente deseja muito sucesso ao Manoel, que de uma semana para cá gravou a música cantando [...] e tomara que ele faça mais músicas assim, para a nossa alegria."



Os versos de "Caneta Azul" falam, melancolicamente, sobre a perda de uma caneta. O vídeo com Léo Magalhães cantando a música foi publicado na última semana. Artistas como Rodrigo Faro, Tirullipa e Simaria fizeram suas próprias versões da canção e também publicaram na internet. Diversos memes e recriações em cima da música surgiram no Twitter e Intagram nos últimos dias.