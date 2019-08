Leo Chaves se separa da mulher após 14 anos juntos

O cantor Leo Chaves, que até pouco tempo atrás fazia dupla sertaneja com o irmão, Victor, está em processo de separação com a agora ex-mulher Tatianna Sbrana. Ambos ficaram juntos por 14 anos e são pais de três filhos.

Em sua conta pessoal no Instragram, Leo fez questão de comunicar o fim da relação, de forma amigável, com seus seguidores. "Nosso casamento foi de sucesso, sim, sorrisos e lágrimas, pódios e derrotas, tristeza e alegria, paz e crises, mas acima de tudo um aprendizado mútuo de vida", começou.

Em seguida, o artista falou da gratidão que sente por ter vivido todo esse tempo ao lado dela. "Decidimos de forma amigável e madura que nosso casamento chegou ao fim. No entanto, reafirmamos que a família que construímos é intocável. A partir de agora, nós seguiremos caminhos separados, e ao mesmo tempo juntos, pois estaremos sempre convivendo, unidos, em família. Continuamos amigos que se admiram e acima de tudo, se respeitam", disse.

Tatianna também falou sobre o fim da relação. "A vida é feita de ciclos pelos constantes movimentos do tempo, estes nem sempre fáceis. No início de agosto encerramos um ciclo do qual nasceram as maiores bênçãos e razões de nossas vidas: nossos filhos. Não somos mais marido e mulher, mas o respeito e o carinho serão eternamente mútuos, entre nós e a linda história que construímos", publicou.