Leia na íntegra o poema "Inumeráveis", do cordelista cearense Bráulio Bessa

O poema "Inumeráveis" é de autoria do cearense Bráulio Bessa, que transforma os sentimentos em versos e estrofes. Tocado pela atual situação da pandemia no Brasil, o cordelista escreveu a poesia como uma homenagem às vítimas do coronavírus. Para isso, inspirou-se no trabalho do Memorial Inumeráveis, uma iniciativa do artista paulista Edson Pavoni. O texto ganhou versão musicada por outro nordestino, o cantor Chico César.

"O artista tem essa característica de que uma inspiração vem a partir de uma angústia. Ser poeta é ser um prestador de atenção do sentimento alheio”, conta Bráulio sobre a transformação da dor em poema.

Leia na íntegra:

Inumeráveis

Autor: Bráulio Bessa

Andre Cavalcante era professor

amigo de todos e pai do Pedrinho.

O Bruno Campelo seguiu seu caminho

Tornou-se enfermeiro por puro amor.

Já Carlos Antônio, era cobrador

Estava ansioso pra se aposentar.

A Diva Thereza amava tocar

Seu belo piano de forma eloquente

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.

Elaine Cristina, grande paratleta

fez três faculdades e ganhou medalhas

Felipe Pedrosa vencia as batalhas

Dirigindo Uber em busca da meta.

Gastão Dias Junior, pessoa discreta

na pediatria escolheu se doar

Horácia Coutinho e seu dom de cuidar

De cada amigo e de cada parente.

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.

Iramar Carneiro, heroi da estrada

foi caminhoneiro, ajudou o Brasil.

Joana Maria, bisavó gentil. E Katia Cilene uma mãe dedicada.

Lenita Maria, era muito animada

baiana de escola de samba a sambar

Margarida Veras amava ensinar

era professora bondosa e presente.

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.

Norberto Eugênio era jogador

piloto, artista, multifuncional.

Olinda Menezes amava o natal.

Pasqual Stefano dentista, pintor

Curtia cinema, mais um sonhador

Que na pandemia parou de sonhar.

A vó da Camily não vai lhe abraçar

com Quitéria Melo não foi diferente.

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.

Raimundo dos Santos, um homem guerreiro

O senhor dos rios, dos peixes também

Salvador José, baiano do bem

Bebia cerveja e era roqueiro.

Terezinha Maia sorria ligeiro

cuidava das plantas, cuidava do lar

Vanessa dos Santos era luz solar

mulher colorida e irreverente.

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.

Wilma Bassetti vó especial

pra netos e filhos fazia banquete.

Yvonne Martins fazia um sorvete

Das mangas tiradas do pé no quintal

Zulmira de Sousa, esposa leal

falava com Deus, vivia a rezar.

O X da questão talvez seja amar

por isso não seja tão indiferente

Se números frios não tocam a gente

Espero que nomes consigam tocar.