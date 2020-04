Leia entrevista com a artesã Francisca de Brito Carvalho, esposa de Espedito Seleiro

De pés calçados com uma sandália de couro marrom que não tirava nem para ir ao hospital, e a tomar um vento na porta da casa que dá para a rua mais visitada de Nova Olinda. Foi desse jeito que a artesã Francisca de Brito Carvalho, companheira do mestre da cultura Espedito Seleiro, deu, talvez, a última entrevista sobre o amado, em agosto de 2019. No diálogo rápido, mediado pela nora Irenilda Carvalho, ela declara seu amor pelo artesão, que se despediu da esposa na última quinta-feira (9), em virtude do falecimento da matriarca.

— Bora conversar?

— Vamo!

— A senhora conheceu seu Espedito, era bem novinha, não era?

— Era. Era uma adolescente…Tu ouviu dizer, foi? Quem foi que disse, foi ele?

— Ele mesmo que disse. A senhora achou bonito foi o homem?

— É gaiato! (risos) Eu achei. Eu gostei dele!

— De cara logo?

— De cara.

— E como foi isso? Ele pediu pra casar?

— Foi, pediu casamento e meu pai deu. E eu gostei.

— Gostou que é o que importa, né?

— É!

— E começou a ter filho logo?

— Foi. E é gente boa, gente boa até hoje. Graças a Deus!

— Sempre tratou a senhora bem?

— Graças a Deus!

— O que a senhora gosta mais nele?

— Muié, eu gosto é de tudo. De todo jeito que ele fizer pra mim tá bom.

— E os filhos?

— Do mesmo jeito. Se eu disser uma coisa, tudo aceita. Tudo obediente. É tudo, tudim. Essa aqui é nora, mas é do mesmo jeito, mesmo jeitinho com nós, parece ser filho… tem os netos!

— A senhora gostava de fazer os pontos ali na oficina?

— Gostava, gostava, e ainda gosto. Ainda hoje eu fiz essa chinela aqui fechada que era pra eu calçar quando eu fosse pro hospital. Espedito, tá bom assim? E eu avexada fazendo os pontos que era pra calçar quando fosse pro hospital.

— Gosta mais da sandália, das bolsas, de quê?

— De tudo eu gosto!

— E dele, a senhora gosta mais dele trabalhando ou dele como pessoa?

— Não gosto dele trabalhando não, que ele trabalha demais mulher, ele trabalha demais.

— Sempre foi assim?

— Sempre foi assim, desde o começo.

— Aí virou famoso, a família toda famosa.

— É, dizem que é tudo famoso, eu não sei, né? Deus é quem sabe se é…

— É sim, tudo famoso, é um artista.

— É, um artista mesmo. Graças a Deus.

— Ele vai fazer aniversário em outubro, 80 anos.

— Ai vai! Tô sabendo não...

— Qual melhor presente que a senhora queria dar pra ele?

— Fazer uma festinha pra ele, né?

— A família sempre muito unida, né?

— Tudo, graças a Deus.

— Então vamos bater os parabéns!

— Seu Deus quiser, nós vamos...

— E quantos anos a senhora tem?

— E eu sei, mulher… Lembro não…

— A senhora é muito feliz aqui?

— Eu sou, graças a Deus, graças a Deus! Eu acho bom demais… Família tudo unida, tudo em casa, tudo gosta do trabalho, tudim. A nora que entrou gosta também, e assim vamos, até o dia que Deus quiser!

— E aqui tá tudo bonito, rua bonita?

— Aqui ficou bom demais, né?

— E nunca tira essa sandália dos pés?

— Eu tiro quando vou me deitar somente. Quando vou me deitar, jogo fora. Mas quando vou me levantar, já calço de novo, é o dia todim.

— A senhora gostou dessa minha?

— Gostei e vou mandar Espedito fazer a minha assim… Se ele não tiver, ele faz, né?

— É igual a sua, só muda a cor.

— E é, pois então já tá bom, do mesmo jeito, só falta a cor. Tá bom, tá linda.

(...)

— Deus lhe dê muita saúde e ano de vida pra vir ajudar nós.