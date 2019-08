Lei Maria da Penha completa 13 anos com show de Tião Simpatia

No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos de sancionada com o show "Mulher de Lei" do cantor e compositor Tião Simpatia. O evento acontecerá na Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza, e contará com a presença de Maria da Penha Maia Fernandes, inspiradora da Lei 11.340/2007 – Lei Maria da Penha e também da poetisa Samya Abreu, que em 2018 viralizou nas redes sociais depois de declamar “A Lei Maria da Penha em Cordel” de Tião Simpatia.

Além do show na capital, haverá mais duas edições, uma em Juazeiro do Norte, no dia 10 de setembro, e outra em Sobral, no dia 17 de setembro.

Tião simpatia é grande precursor da lei e leva informações sobre ela em sua arte para todo o Brasil.

A Lei Maria da Penha visa proteger mulheres, todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino, heterossexuais e homossexuais, de violência doméstica, psicológica e familiar. Leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, vítima de um tiro, efetuado pelo marido, que a deixou paraplégica.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para denunciar casos de violência basta ligar para o 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O portal está disponível 24h, todos os dias e nos feriados, e atua como um disque denúncia de forma gratuita e anônima.

Serviço

Show Mulher de Lei em Fortaleza

Dia: 07 de agosto de 2019

Local: Casa da Mulher Brasileira

Horário: a partir das 14hs

Endereço: Rua Tabuleiro do Norte com Teles de Sousa S/N, Couto Fernandes

Mais informações: (85) 3108.2992