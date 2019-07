Leandro Hassum estreia na Escolinha ao lado de Marcius Melhem

Enquanto a maioria dos estudantes está de férias, a "Escolinha do Professor Raimundo" dá as caras. A quinta temporada do humorístico está marcada para estrear na próxima segunda-feira (8), às 20h, no canal Viva e no dia 28 de julho na Globo, após o Esporte Espetacular. Há três novos cenários e o retorno de seis personagens antigos do humorístico, interpretados por novos atores.

O professor Capilé Sorriso será revivido por George Sauma. João Canabrava (Marcos Veras), Suppapou (Uaci Welder Rodrigues), Seu Fininho (Paulo Vieira), Galeão Cumbica (Kiko Mascarenhas) e Mazarito (Leandro Hassum) também estão de volta.

Marcius Melhem, 47, que interpreta Seu Boneco e é supervisor artístico desta temporada da "Escolinha", afirma que a escolha dos novos integrantes do elenco foi fruto de uma decisão em grupo. "Quando eu assumi a supervisão da 'Escolinha', pensei primeiro em reunir o elenco que já estava. Pedi para todo mundo levar as ideias que achavam legais para essa nova fase. Coloquei em votação os nomes dos atores que podiam entrar na Escolinha", conta Melhem. Dessa reunião surgiram os nomes de Welder Rodrigues, Paulo Vieira, Marcos Veras e do Leandro Hassum.

A nova temporada da atração marca o retorno da dupla Leandro Hassum, 45, e Marcius Melhem à TV. Os dois protagonizaram a série "Os Caras de Pau" (Globo, 2006-2013).

"Ele é meu grande parceiro de cena, meu maior amor. O homem da minha vida. Foi a minha grande parceria na televisão", afirma o intérprete de Mazarito, que também recebeu o carinho do colega de elenco. "Trabalhar com o Leandro de novo é sempre maravilhoso. É sempre bom reencontrar o meu irmão, minha dupla há muitos anos. Estou reencontrando agora um terço dele só. O resto, ele perdeu no meio do caminho", brinca Melhem, em referência ao emagrecimento de Hassum, que perdeu mais de 65 quilos após uma cirurgia bariátrica em 2014.

A vontade de Hassum de entrar para o time da Escolinha é antiga. Ele lembra que chegou a tentar uma oportunidade na época em que o humorístico era comandado por Chico Anysio (1931-2012), no papel do professor Raimundo. "Cheguei a fazer um teste no apartamento em que o Chico morava, na Barra da Tijuca [zona oeste do Rio]. Fomos eu e Jovane [Nunes, ator e humorista], apresentamos um personagem e íamos entrar na Escolinha na época. Mas no fim a 'Escolinha' não continuou e eu não tive a oportunidade de entrar."

O humorista relembrou os tempos de colégio e contou que repetiu de ano algumas vezes, e que adorava ocupar o lugar do professor na sala de aula para contar piadas de Costinha (1923-1995) aos amigos.

O ator Marcos Veras, 39, também falou sobre sua estreia. Disse que realizou não só o desejo próprio de interpretar João Canabrava, mas também um sonho de sua mãe ao conseguir um papel na "Escolinha". "Se meu falecido pai estivesse aqui, também estaria em êxtase vendo isso, porque era muito fã do Chico Anysio e do Tom [Cavalcante, intérprete original do personagem de Veras]. Eu estou muito feliz de estar fazendo um personagem que faz parte da minha infância e adolescência. O Tom autorizou fazer essa homenagem, então é só festa", diz o ator, que acompanha a carreira do ídolo desde a época em que ele interpretava Ribamar, em "Sai de Baixo".

Homenagens

Na nova temporada da "Escolinha", os alunos receberão visitas ilustres que prometem render momentos emocionantes. Sem dar detalhes, Marcius Melhem adianta que convidou alguns antigos atores do elenco original para participarem de episódios.

Um dos primeiros a gravar sua participação foi Orlando Drummond, que fará 100 anos em 18 de outubro, intérprete original de Seu Peru. O encontro emocionou Marcos Caruso, que interpreta o personagem atualmente. "Não é uma pessoa qualquer, é um cara de 99 anos que prova que nossa arte não tem idade. São pouquíssimas as profissões que permitem que você trabalhe por 100 anos. Então quando você vê um homem desse ali, presente, é uma homenagem ao inverso".

Cininha de Paula, que dirige a "Escolinha" desde 1990, vai homenagear sua mãe, a atriz Lupe Gigliotti, que por cinco anos interpretou inspetora Dona Escolástica no humorístico. Cininha vai para a frente das câmeras para dar vida à personagem. "Só agora eu entendi o que o Bruno [Mazzeo, filho de Chico Anysio e que interpreta atualmente o Professor Raimundo] sente. Foi muito difícil", disse ela, emocionada.

Além de um elenco renovado, a quinta temporada da "Escolinha" terá três cenários inéditos: o refeitório, uma releitura da sala da direção da versão original do humorístico e a sala de artes.