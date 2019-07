Leandro Hassum chora em programa ao lembrar do pai que foi envolvido com tráfico de drogas

Leandro Hassum não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar um episódio envolvendo seu pai, já falecido, durante sua participação no programa Tamanho Família, da TV Globo, neste domingo (21). Escalado para encerrar a última temporada do programa, o ator comentou sobre o envolvimento do pai com tráfico de drogas e sobre um caso que aconteceu em 2017, no dia do abraço, quando ele procurou uma foto ao lado do pai para postar em sua rede social mas não encontrou.

"Ao longo do caminho, tivemos umas passagens familiares que acabaram nos afastando fisicamente. Eu estava em São Paulo filmando e com a família morando fora a gente acaba ficando muito sozinho, né? Estava precisando dar um abraço no meu pai. Fui olhar pra ver se tinha alguma foto, mas eu descobri que não tenho nenhuma foto com o meu pai", disse Hassum, em lágrimas. "Aí eu fiz uma montagem. Ele foi embora sem eu poder dar um abraço nele, numa boa, mas tem momentos que o abraço do nosso pai faz falta mesmo", completou.

Leandro Hassum disse que, apesar dos erros do pai, sente muita falta dele. "O meu pai, com os erros e acertos dele, e eu falo sempre isso. Todos os homens e mulheres que passaram pela minha vida, com seus erros e acertos, me ajudaram a ser o homem que eu sou. Até quando o meu pai errou, ele me ensinou. Mas tem horas que falta o abraço do pai mesmo", relatou.

O ator afastou-se do seu pai por conta do envolvimento dele com tráfico internacional de drogas. Ele revelou o caso em entrevista à Marília Gabriela em 2015.

"Meu pai foi preso por tráfico internacional de drogas, ele era o responsável pelo transporte da droga do Brasil para a Europa e para os Estados Unidos. Ele fazia parte da máfia italiana", disse à época. "Ele foi preso em 14 de novembro de 1994. Eu não tinha a menor noção. Mas, hoje, olho para trás e me pergunto como eu não percebi alguns sinais."