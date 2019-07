Lazer e cultura em alta

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Feirinha da Beira Mar, o Theatro José de Alencar e o Parque Nacional de Jericoacoara estão na lista dos melhores pontos turísticos para se conhecer no Estado. A lista completa dos dez melhores pontos turísticos será divulgada no Guia Conhecendo o Ceará, publicação a ser lançada no final de agosto pelo Sistema Verdes Mares.

Considerado uma referência para o turismo cearense, o Guia Conhecendo o Ceará chega à 9a edição, com várias dicas sobre destinos e pontos turísticos, estabelecimentos comerciais e experiências. Na seção Pontos Turísticos, o Guia mostra as dez melhores atrações do nosso Estado que não podem ficar de fora do roteiro do turista, em razão de sua importância para o artesanato, a cultura e a gastronomia cearense.

A publicação tem opções para quem aprecia natureza, vida urbana, arte e cultura. Tudo isso numa versão bilíngue, em inglês e português, com as informações mais atualizadas sobre cada lugar, como endereços, telefones, horários de funcionamento, acessibilidade e estacionamento.

Além dos pontos turísticos, o Guia sugere restaurantes, barracas de praia, bares e cafeterias. No total, o leitor terá uma lista dos 100 melhores lugares para se conhecer no Ceará. Como explica Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste, um júri especializado fez a seleção dos locais. “A escolha dos 100 melhores lugares para conhecer é feito com ajuda de um time de jurados. A cada nova edição do Guia, o Sistema Verdes Mares seleciona profissionais, formadores de opinião e especialistas em turismo e gastronomia. Eles respondem entre dezenas de estabelecimentos de diversas categorias”, detalha o gestor.

Novidades

Quem já conhece a publicação vai encontrar novidades. “A edição 2019 apresenta seis novas categorias e um conteúdo especial para rádio. Além disso, o projeto gráfico foi renovado: atualizações nas cores e tipografias para facilitar a leitura e a busca pelo conteúdo”, afirma Tayro Mendonça.

As seções estão divididas em Lugar ao Sol, onde você encontra as melhores opções de barracas de praia; Pecado da Gula, com as melhores cafeterias, docerias e sorveterias da cidade; Altas Horas, com boas opções para quem busca casas de shows; Para Relaxar traz dicas de Spas, novidade desta edição; e Água na Boca, uma farta seleção de restaurantes, pizzarias e lanchonetes para atender os mais variados paladares. Essa seção também se renova, trazendo opções de açaí, hamburgueria, comida saudável e culinária internacional, em alta na preferência do público.

O Guia Conhecendo o Ceará será encartado no jornal Diário do Nordeste e distribuída gratuitamente nos principais estabelecimentos e pontos turísticos do Estado. A publicação tem o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará.