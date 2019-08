Lázaro Ramos elogia filme cearense em Gramado: "nascimento de um clássico brasileiro"

Exibido na noite de terça-feira (20) no Festival de Cinema de Gramado, o filme "Pacarrete" emocionou o público presente. Na plateia também estava Lázaro Ramos, ator baiano homenageado com o prêmio "Oscarito" nesta edição.

Em sua página no Instagram, Lázaro publicou o cartaz do filme e, entre outros elogios, destacou a atuação da atriz Marcelia Cartaxo, com quem contracenou em "Madame Satã". "Acabei de ver o nascimento de um clássico Brasileiro. O filme Pacarrete é uma obra única. Marcelia Cartaxo, companheira de jornada de "Madame Satã" oferece ao país mais um trabalho arrebatador assim como 'A hora da eEstrela'", publicou o ator.

A obra é baseada em fatos reais e investe na história de uma icônica moradora do município localizado a 165 km de Fortaleza. Ela tinha o sonho de ser bailarina profissional, abrir uma escola de dança no Interior e promover as artes em sua cidade natal.

Ao fim da sessão, a obra foi aplaudida de pé e mesmo minutos depois de encerrada a projeção o público se manteve no saguão do Palácio dos Festivais para saudar a equipe do longa.

Os cearenses terão a chance de ver a obra no Cine Ceará que acontece que acontece de 30 de agosto a 6 de setembro. O filme será exibido no dia 6 de setembro, no Cineteatro São Luiz.