Lázaro Ramos e elenco do longa "Medida Provisória" participam de live nesta quinta (4)

O ator Lázaro Ramos e o elenco do filme “Medida Provisória” participarão de uma live organizada pela Globo Filmes nesta quinta-feira (14), a partir das 18h. O momento será o primeiro de uma série de lives e deve discutir aspectos do longa, que marca a estreia de Lázaro como diretor.

Baseado no sucesso teatral brasileiro “Namíbia, Não”, de Aldri Anunciação, o filme se passa em um Brasil nos anos futuros. Nele, uma medida de reparação social afeta o jovem casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), além do primo, o expansivo jornalista André (Seu Jorge).

A live, que também contará com a presença de outros convidados, será medida no Instagram da própria Globo Filmes. A intenção é continuar as discussões sobre a importância do cinema no país.