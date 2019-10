Lavínia Vlasak entra em 'Bom Sucesso' para colocar fogo na relação entre Paloma e Marcos

Lavínia Vlasak, 43, fará uma participação especial em "Bom Sucesso" (Globo) a partir da próxima segunda(7). A atriz encarna a ex-modelo Natasha Oliver, mesma personagem que interpretou em 2015 na novela "Totalmente Demais", dos mesmos autores Rosane Svartman e Paulo Halm.



"Ela trabalha com consultora de moda e pretende lançar um livro pela editora Prado Monteiro sobre moda sustentável. E é dessa forma que ela conhece Marcos", adianta Lavínia, sobre o encontro com o personagem de Romulo Estrela. Desse encontro surgirá uma espécie de triângulo amoroso com a personagem de Grazi Massafera.

"Vai rolar um 'lelezinho' entre eles. Ambos vivem uma faísca intensa. Essa aproximação vai fazer a Paloma olhar para a situação e ficar incomodada. Vai gerar uma confusão na cabeça dela", revela a atriz. Até então, Paloma não se entrega totalmente para o 'bon vivant', mas o fato de ter outra mulher na disputa pode acelerar essa percepção sobre o que ela sente por ele.



Por mais que se mostre apta a uma relação rápida, Natasha guarda com ela alguns dramas pessoais. "A Natasha sabe que ele é galinha. Ela sofreu muito no passado com o ex-marido e aprendeu com essa relação. Depois se casou com outro cara que fugiu com um personal trainer. Natasha é descolada e só quer ser feliz e se divertir sem compromisso", explica a atriz.

Lavínia Vlasak volta à TV justamente com a sua última personagem, de "Totalmente Demais" (2015). Nesses quatro anos, a atriz se resguardou e preferiu cuidar dos filhos. "Nesse tempo todo eu não fiz muita coisa, não. Aproveitei para ficar com as crianças. Daqui a pouco eles não vão mais querer saber da gente."

O fato de retornar à TV, porém, a impulsiona a continuar no ramo. "Quero muito ficar na TV, mas é difícil. Ficar um tempo fora tem um custo, fiquei mais esquecida. Agora estou mostrando a cara de novo. Quero trabalhar", conta.

Quando "Bom Sucesso" estreou, Lavínia estava viajando. Ela conta que teve de correr atrás do prejuízo para colocar todos os capítulos em dia para entrar na trama com a mesma sintonia dos demais atores. Agora, Lavínia se sente pronta para voltar a atuar. E tudo poderá ser mais fácil ao lado de Antonio Fagundes, com quem fez sua em novelas em "O Rei do Gado" (1996).

"Será maravilhoso. É uma delícia trabalhar com esse ator impressionante. Todos que já o assistiram sabem que ele é um ator rico e generoso. Parece que ele nasceu para isso. O público agradece, e nós também."