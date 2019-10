Laurentino Gomes lança em Fortaleza o primeiro volume de uma trilogia sobre a escravidão

O escritor Laurentino Gomes, vencedor de seis edições do Prêmio Jabuti de Literatura, lança o livro "Escravidão" (Ed. Globo Livros) nesta terça (22), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping RioMar (Papicu). Resultado de uma pesquisa de fôlego do autor - durante seis anos, por 12 países; a obra é a primeira edição de uma trilogia. Laurentino estará presente para realizar uma sessão de autógrafos no lançamento.

O volume aborda fatos do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. A investigação do escritor reconhece o Brasil como o maior território escravista do mundo ocidental. O País recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a América durante três séculos e meio.

O Brasil hoje, em consequência disso, tem a segunda maior população negra do planeta, atrás apenas da Nigéria (África). Em território nacional, o tráfico de pessoas e a abolição de cativeiros, com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, são consideradas como uma concessão de liberdade já tardia, se comparada à iniciativa de outros países que também adotavam a escravidão.

O tema é considerado até hoje como uma referência fundamental para a compreensão da identidade nacional. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado pela USP, Laurentino é membro titular da Academia Paranaense de Letras e traz na bagagem uma coleção de obras históricas, a exemplo de "1808", sobre a fuga da corte portuguesa de Dom João para o Rio de Janeiro; e "1822", sobre a Proclamação da República.

Serviço

"Escravidão - Volume I"

Lançamento da nova obra do escritor Laurentino Gomes. Nesta terça (22), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping RioMar (Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). O autor estará presente para realizar uma sessão de autógrafos.