Latino pede namorada em casamento via live

O cantor Latino, 47, aproveitou um momento de sua live, que aconteceu na noite desta sexta-feira (8) via YouTube, para pedir em casamento sua atual namorada, Rafaella Ribeiro.

"Isso aqui é a prova do meu amor por você. Queria pedir sua mão em noivado, mas eu queria dividir minha felicidade com o Brasil inteiro. A gente tinha planejado fazer festa de noivado, mas por causa da pandemia... mas agora contei pra todo o Brasil que eu te amo", disse.

"Pra gente já pensar em um futuro próspero, familiar. Não me enxergo com outra mulher que não você. Você mudou minha vida, minha carreira, você virou Latino Futebol Clube, além de uma excelente advogada, uma excelente pessoa. Fico pensando se mereço tudo isso", completou.

Antes de Rafaella, Latino namorou a cantora Kelly Key, 36, que ele diz que foi uma das mulheres que mais amou na vida. Os dois artistas ficaram juntos por seis anos e são pais de Suzanna Freitas, 19.

No início de 2019, ele assumiu a paternidade de mais uma filha, chegando a dez herdeiros. "Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas ela e eu já mantemos contato há mais de dois anos", disse ele na época.