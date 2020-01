Larissa Manoela está cotada para interpretar filha de Claudia Raia em novela da Globo

Larissa Manoela está cotada para atuar em novela das 18h da Rede Globo, "Além da ilusão" (título provisório), de Alessandra Poggi. Segundo a colunista Patrícia Kogut, a atriz interpretará a filha da personagem de Claudia Raia.

O enredo da novela se passará no passado. O início das gravações está previsto para junho de 2020. Thiago Lacerda também foi escalado para a trama. A novela terá direção de Pedro Vasconcelos, com quem Larissa trabalhou no filme "Fala sério, mãe!".

O contrato de Larissa com o SBT terminou no fim de 2019, após finalizar as gravações da novela "As Aventuras de Poliana". A atriz deixou a emissora para se dedicar ao cinema e a projetos da Netflix, onde já rodou o filme "Modo avião".