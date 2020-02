Larissa Manoela assina contrato com a TV Globo

Depois de consolidar carreira artística no SBT e participar de projetos audiovisuais lançados no site de streaming Netflix, a jovem atriz Larissa Manoela anunciou mudança para a TV Globo nesta quarta-feira (19). No instagram, ela postou vídeo falando da entrada na emissora carioca em uma das portarias da empresa.

"Muito se especulava, mas só agora eu posso contar para vocês. É real, oficial. A gente vai se ver na Globo", declarou a atriz em vídeo nos stories do instagram.

Procurada pelo site UOL, a Globo confirmou que a atriz irá participar de uma novela da emissora, mas não deu outros detalhes sobre o projeto.

O último trabalho de Larissa Manoela no SBT foi na novela "As Aventuras de Poliana". Com o fim das gravações, a atriz postou um texto em que se despedida da emissora.