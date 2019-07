Lady Gaga se muda para casa de Bradley Cooper em Nova York, afirma publicação

Segundo publicação da revista "In Touch", a cantora Lady Gaga teria se mudado para a casa de Bradley Cooper logo após a separação entre o ator e a modelo Irina Shayk. Os rumores de um possível relacionamento entre os dois tomaram forma durante o processo de divulgação do filme "Nasce uma Estrela" e ganharam mais força após o fim do noivado de Gaga.

Informações de pessoas próximas, de acordo com a revista, dão conta de que a casa dos dois está localizada em Nova York, no West Village, e a mudança teria ocorrido ainda no mês passado. Nesse período, Lady Gaga já teria levado os pertences que possui ao local, além de já estar planejando renovações permanentes na residência.

No momento, Cooper e Shayk iniciaram uma disputa nos tribunais pela guarda da filha Lea, de 2 anos, e pelo patrimônio construído durante o período como casal. Ainda de acordo com a revista, Gaga e Cooper não estão cogitando casamento até então.