Lady Gaga lança oficialmente sua marca de maquiagem chamada Haus Laboratories

A cantora Lady Gaga, 33, lançou oficialmente na madrugada desta terça-feira (17) sua marca de maquiagens chamada Haus Laboratories, em um evento somente para convidados que aconteceu em Los Angeles (Estados Unidos).

Em suas redes sociais, a cantora de "Shallow" escreveu que finalmente a marca saiu e que os produtos já poderiam ser adquiridos pelo site da marca e pela Amazon. "Isso é a #HausParty. Todos os produtos estão à venda no site da marca e no Amazon e nós teremos muitos outros produtos para vocês". Com seis coleções em seu portfólio, a marca foi totalmente inspirada nas casas que participavam dos ballrooms da década de 1980.

"Há seis coleções dentro da marca: 'Haus Of Chained Ballerina', 'Haus Of Goddess', 'Haus Of Bitch', 'Haus Of Rockstar', 'Haus Of Dynasty' e 'Haus Of Metal Head'. Esses nomes são uma homenagem às casas dos anos 80 na cena de drag ball do Harlem, que é apresentada no filme independente 'Paris Is Burning', e a representação fictícia de hoje vista em 'Pose'", disse Gaga, durante o lançamento.

O slogan da marca de Gaga é "Our Haus. Your Rules" –que, em tradução livre, significa "Nossa casa, suas regras".