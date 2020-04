Lady Gaga coordena show global para combate ao coronavírus​

A cantora e compositora americana Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira (6) a transmissão de um megashow global, One World: Together At Home (um mundo, juntos em casa) para mobilizar pessoas e recursos no combate à a pandemia de coronavírus.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda (6), durante entrevista da OMS (Organização Mundial da Saúde), parceira no evento com a Global Citizen, ONG de combate à pobreza.

O show será no dia 18 de abril e terá a participação de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros artistas. Haverá transmissão ao vivo a partir das 9h do dia 18 (horário do Brasil).

Será apresentado por Jimmy Fallon, do "The Tonight Show", Jimmy Kimmel, do "Jimmy Kimmel Live", Stephen Colbert, de "The Late Show with Stephen Colbert", e bonecos da Vila Sésamo.